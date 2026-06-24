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Universidades tomarán medidas para evitar diplomas falsificados

Ante los casos de títulos falsos, las universidades del país han fortalecido su sistema de verificación de diplomas

Universidades tomarán medidas para evitar diplomas falsificados
Imagen generada con IA | Métodos que utilizan las universidades en el país para identificar la veracidad de sus títulos.
Universidades tomarán medidas para evitar diplomas falsificados
Cortesía | Asesores legales del Ministerio de Educación.
Amilkar Rodriguez
24 de junio de 2026

Las universidades públicas y privadas del país han comenzado a fortalecer sus mecanismos tecnológicos de verificación de títulos académicos para evitar que personas presenten diplomas falsos de especialidades o carreras que nunca cursaron. La medida surge tras los casos de documentación fraudulenta que ha logrado detectar el Ministerio de Educación (Meduca) en los últimos meses.

Al respecto, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, explicó que “en función de los títulos falsos hemos establecido desde hace unos meses atrás los diplomas digitales. Con esta tecnología es muy difícil falsificar porque cada documento cuenta con un código QR que dirige a la plataforma de la institución, donde se puede verificar si la persona realmente estudió y durante qué período lo hizo”.

Flores agregó que “estamos tratando de realizar un convenio con el Meduca para que ellos no tengan que solicitar listados, sino que puedan ingresar directamente a la plataforma. La idea es digitalizar todos los diplomas para que personal autorizado de la entidad pueda corroborar la información de manera inmediata”.

Por su parte, el rector interino de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Pedro González, indicó que “ya tenemos un sistema de QR paralelo a la certificación de cada diploma. Este código aparece en el documento impreso y permite que cualquier persona o institución que reciba un título expedido por nuestra universidad pueda verificar que en efecto ese profesional cursó sus estudios con nosotros y acceder a la información alojada en nuestro servidor”.

Mientras tanto, el rector de la ISAE Universidad, Gustavo Mizraim González, informó, “creamos un registro de verificación de diplomas en nuestra página web. Allí existe un espacio al que cualquier persona puede acceder para corroborar la autenticidad de un título. Al ingresar los datos solicitados, el sistema indica si ese profesional forma parte de nuestra base de datos o no. El académico enfatizó que ante la creciente preocupación por la presentación de documentos fraudulentos decidimos implementar un sistema propio de validación en línea”.

Según datos, los títulos son de diferentes carreras, aunque también han identificado diplomas de carreras inexistentes
Según autoridades del Meduca, se han logrado identificar alrededor de 401 títulos falsos, pero prevén aumente la lista
Casos de títulos “falsos” podrían superar los $100 millones

ml | Las investigaciones relacionadas con la utilización de títulos académicos falsificados para acceder a cargos dentro del sistema educativo han revelado un impacto económico que podría superar los 100 millones de dólares, según informó la asesora legal del Ministerio de Educación, Nilka González a un medio de comunicación local.

De acuerdo con González “La cifra es producto del dinero que han cobrado para los cargos por los que fueron nombrados”, explicó la funcionaria al referirse al cálculo preliminar del perjuicio económico ocasionado al Estado. Según indagaciones realizadas por Metro Libre, una parte significativa de los beneficiados mantenía vínculos familiares o cercanos con figuras políticas. Los reportes señalan que dentro de la planilla se identificaron varios casos de hermanos y etc.

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