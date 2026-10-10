Universidad de Panamá mantendrá clases virtuales el lunes 12 y martes 13 de octubre

La Universidad de Panamá informó, mediante una nota firmada por el rector, José Emilio Moreno, que las clases continuarán en modalidad virtual los días lunes 12 y martes 13 de octubre de 2026, como parte de las medidas adoptadas tras el sismo registrado en el país.

De acuerdo con el comunicado, la Dirección de Ingeniería y Arquitectura inició este sábado 10 de octubre las inspecciones en varias facultades, con el propósito de determinar si las instalaciones presentan afectaciones estructurales como consecuencia del movimiento sísmico.

Asimismo, la institución detalló que estas evaluaciones continuarán durante el lunes y martes, mientras se mantienen las coordinaciones con los directores de los centros regionales universitarios para conocer el estado de las instalaciones ubicadas en el interior de la República.

En ese sentido, la Universidad de Panamá busca verificar las condiciones de seguridad de sus infraestructuras antes de determinar las acciones necesarias para atender posibles daños ocasionados por el sismo.

Por otra parte, el rector solicitó a los vicerrectores, al secretario general, a los decanos, directores de centros regionales, coordinadores de extensiones universitarias y responsables de las distintas unidades administrativas e institutos que designen personal para apoyar las labores administrativas urgentes, las inspecciones y las reparaciones que sean necesarias.