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Unachi buscará alivio financiero con jubilaciones

Ante la crisis financiera que continúa enfrentando la Universidad Autónoma de Chiriquí se plantean estrategias para encontrar un equilibrio en las finanzas de la institución y hacerles frente a los pagos atrasados y al año 2027

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Cortesía | Autoridades.
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Cortesía | La Unachi.
Amilkar Rodriguez
15 de septiembre de 2026

El pago de la prima de antigüedad y el bono de retiro a profesores de 75 años o más que desean jubilarse sería uno de los ajustes que evalúa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) para aliviar sus finanzas, así lo informó el rector Absel Navarro.

Navarro detalló que de conseguir los recursos para concretar estas jubilaciones permitiría reducir el gasto en salarios y tendría un impacto positivo de entre 10 y 11 millones de dólares anuales en el presupuesto de la institución.

El catedrático explicó que existe un grupo de docentes que desea retirarse, pero que para hacerlo requiere recibir las prestaciones correspondientes.

En tanto desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron que la entidad no ha establecido de manera específica cuáles son los gastos que la universidad debe eliminar. Sin embargo, se le solicitó que la propuesta contemple la eliminación de la duplicidad de funciones, así como la supresión de direcciones y subdirecciones innecesarias o creadas de manera irregular. La propuesta también deberá incluir una revisión profunda del reglamento interno y de la estructura salarial de la universidad.

Respecto al tema, el asesor legal de la Unachi, Amilcar Fuentes, subrayó que: “Todos los ajustes que se van a presentar tienen que ser de acuerdo con la ley”.

Enfatizó que los especialistas en finanzas trabajan en los distintos mecanismos que sean necesarios para salir de la crisis y poder hacerles frente a los pagos”.

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El rector se reunirá con autoridades del MEF y Contraloría

ml | Para mañana se prevé una reunión entre el rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), acompañado por su equipo de Finanzas y asesores legales, con autoridades de la Contraloría y el MEF.

El encuentro tendría como objetivo presentar las propuestas elaboradas por la institución y plantear alternativas que permitan encontrar una solución a la situación que enfrenta la universidad en materia financiera.

La universidad podría sufrir una paralización de labores

ml | La Unachi podría enfrentar una paralización de sus operaciones si llega una nueva quincena sin que docentes y administrativos reciban sus salarios, manifestó el rector, Absel Navarro.

Navarró en un entrevista a un medio de comunicación, aseguró que asumió una institución cuya estructura presupuestaria estaba prácticamente agotada y sin capacidad para realizar nombramientos, desvinculaciones o cambios administrativos.

El MEF recomendó para el ejercicio fiscal 2027 un presupuesto de $80.7 millones a la Unachi; $77 millones para funcionamiento
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