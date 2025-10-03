$!Una ley que busca prohibir los celulares en las escuelas

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional prohijó un anteproyecto de ley que plantea la prohibición del uso de teléfonos celulares en los centros educativos del país. La propuesta ha generado reacciones diversas entre educadores, gremios y diputados.

Luis Orozco, de participación ciudadana y representante de la iniciativa, explicó que la medida busca garantizar que los docentes puedan dictar sus clases de manera más efectiva y que los estudiantes no se distraigan durante las lecciones.

Además, señaló que la propuesta contribuiría a la “educación mental” de los jóvenes y serviría como herramienta para prevenir el ciberacoso derivado del mal uso de equipos tecnológicos.

Desde el sector educativo, la secretaria general de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Oficiales de Panamá (Andeop), Isis Caballero, consideró positiva la iniciativa.

“En estos momentos, a los centros educativos no les viene mal esta propuesta de ley; inclusive, en muchos colegios esta práctica ya se viene dando. Esto no tiene nada que ver con que el estudiante se aleje de la tecnología, puesto que en algunos colegios sí existe internet y ellos pueden hacer uso de esa herramienta, pero considero que sí debe existir un control”, afirmó.

Sin embargo, el diputado Ernesto Cedeño manifestó su rechazo al proyecto por considerar que interfiere en el rol de los padres.

“Estoy en contra de todo lo que restrinja el principio de autonomía de voluntad de los padres para con sus hijos. Estoy en contra de cualquier intervención que de alguna manera le diga a los padres las reglas que deben establecerse en sus casas, ya que ellos son los responsables de marcar los controles; igual los centros educativos tienen sus normativas”, subrayó.