Un grupo de adultos mayores aprende a leer y escribir

Catorce adultos entre 46 y 93 años de edad culminaron el Programa de Post-Alfabetización del Ministerio de Educación (Meduca) en la provincia de Veraguas, logrando aprender a leer y escribir.

El Meduca informó que a través de un emotivo acto realizado en la Escuela Los Hatillos, los participantes celebraron este importante logro que demuestra que nunca es tarde para estudiar.

Durante la ceremonia, la señora Carmela Agrazal, de 87 años, declamó la poesía Patria de Ricardo Miró, mientras que don Maximiliano Campo, de 93 años, recibió su certificado tras completar las clases de español y matemáticas.