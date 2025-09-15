Nacionales

UAPI: El rector con jugoso salario y la universidad sin sede

Los estudiantes reciben enseñanza en tres escuelas de la comarca Ngäbe

ML | Demetrio Santamaría.
ML | Universitarios.
Thaylin Jiménez
15 de septiembre de 2025

Demetrio Santamaría Montezuma, rector interino de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI), fue designado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 59 del 21 de noviembre de 2022.

El rector percibe un salario superior a los $12,000, mientras que la institución solo cuenta con 123 estudiantes matriculados. Su oferta académica incluye dos licenciaturas: Educación Intercultural Bilingüe y Etnoturismo Histórico y Territorial.

Además, la universidad no dispone de instalaciones propias. Según confirmó el propio rector Santamaría Montezuma la semana pasada en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, las clases se imparten en tres escuelas de la comarca Ngäbe Buglé.

El rector también informó que la universidad mantiene una deuda de $622,963 correspondiente a 2024-2025 por salarios de profesores, personal administrativo y autoridades, además de las contribuciones a la seguridad social.

Esta situación ha generado preocupación y un intenso debate entre varios diputados sobre la eficiencia en la gestión de los recursos y la desproporción entre los salarios de las autoridades y la realidad de la universidad.

Creación de la UAPI

ml | La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) fue creada en 2022 mediante la Ley 288 del 10 de marzo de ese año. Actualmente, no cuenta con una sede propia, por lo que las clases son impartidas en tres centros educativos.

