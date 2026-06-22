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Túneles y redes externas: el paso de artículos prohibidos a la cárcel

Las autoridades han identificado diversas modalidades utilizadas para introducir objetos prohibidos en los centros penitenciarios, entre ellas operaciones coordinadas desde áreas cercanas a las cárceles y el uso de pasos subterráneos

Túneles y redes externas: el paso de artículos prohibidos a la cárcel
ML | Los reclusos durante la requisa en el centro penitenciario La Joyita.
Túneles y redes externas: el paso de artículos prohibidos a la cárcel
Cortesía | Requizas.
Túneles y redes externas: el paso de artículos prohibidos a la cárcel
Cortesía | Armas blancas.
Túneles y redes externas: el paso de artículos prohibidos a la cárcel
ML | Jugos fermentados.
Amilkar Rodriguez
22 de junio de 2026

Armas de fuego, municiones, envoltorios con presunta droga, teléfonos celulares, televisores, abanicos y artículos de cocina figuran entre los objetos prohibidos que han sido detectados dentro de los centros penitenciarios del país, de acuerdo con reportes de la Policía Nacional.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que “estos artículos son introducidos mediante mecanismos coordinados por personas que operan en las inmediaciones de las cárceles”. Según Montalvo, grupos de invasores se establecen en terrenos cercanos a los perímetros penitenciarios y organizan el ingreso de los objetos, logrando evadir los controles de seguridad.

La titular de Gobierno también detalló: “hemos identificados pasos subterráneos utilizados para introducir mercancía ilegal a los recintos carcelarios, estas acciones son coordinadas entre invasores, familiares y personas privadas de libertad, quienes planifican el momento y la forma en que los artículos son ingresados”.

Ante esta problemática, el experto en Investigación Criminal, José Ortega, manifestó que: “El Gobierno Central y el Ministerio de Gobierno deben corregir el ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios y realizar una revisión integral del sistema carcelario, incluyendo los procedimientos, los protocolos de seguridad y las condiciones de los privados de libertad”.

¿Complicidad?

Aunque existen versiones de posible complicidad por parte de los custodios de los penales, aún las autoridades no han dado detalles exactos de implicados. Sin embargo, el presidente José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa pasada, afirmó que los artículos prohibidos decomisados recientemente en centros penitenciarios ingresaron con la complicidad de personas vinculadas al sistema carcelario.

Cabe señalar que el pasado viernes se anunció la renuncia del director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa.

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