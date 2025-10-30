Trump: “Panamá sigue siendo un amigo firme y un valioso aliado de EE.UU.”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó ayer al presidente José Raúl Mulino y al pueblo panameño por los 122 años de independencia y reconoció que Panamá “sigue siendo un amigo firme y un valioso aliado de los Estados Unidos”.

En una carta enviada al presidente Mulino, Trump reconoció el “liderazgo” del mandatario panameño en el fortalecimiento de la seguridad regional, combatiendo el tráfico de drogas y enfrentando la migración ilegal.

“Aplaudo los esfuerzos por fortalecer la seguridad en nuestra región, que es de gran importancia para mí y los Estados Unidos”, precisó Trump. “Me comprometo a trabajar con usted en nuestros esfuerzos para salvaguardar aún más la seguridad del Canal, un pilar vital del comercio para los EE.UU. y el mundo”.

Igualmente, Trump aseguró que será “un gusto colaborar con usted en nuestros esfuerzos para expandir los lazos económicos y comerciales”, confiando en que “nuestra perdurable alianza continuará haciendo que ambas naciones sigan siendo más seguras y más prósperas”.