Tres docentes agredidos por padres de familia este año

Durante este año, al menos tres docentes han sido agredidos por padres de familia en distintos centros educativos del país, de acuerdo con reportes del Ministerio de Educación (Meduca), una situación que ha generado preocupación entre los representantes de las familias.

Rosendo Botello, presidente de la Asociación de Padres de Familia, señaló que “si bien es cierto estos hechos son preocupantes y reprochables, sin embargo, algunos de estos casos también estarían relacionados con la falta de acciones oportunas por parte del Meduca”.

Botello afirmó: “nosotros incluso ya hemos realizado las denuncias pertinentes por diferentes medios, no solo por la agresión de padres a docentes, sino también viceversa”. El dirigente mencionó que también se han registrado situaciones en las que miembros del personal educativo han incurrido en conductas contra padres de familia.

Entre los casos reportados se encuentra el ocurrido en la escuela de Los Flores, en La Mesa, y otro registrado en la escuela de El Bongo, en Montijo, ambos en la provincia de Veraguas. El hecho más reciente ocurrió el pasado 29 de septiembre, cuando una madre de familia presuntamente agredió con un bate a un profesor de Religión y Educación Física de la Escuela José María Barranco, ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Sobre las medidas adoptadas por el Meduca ante estos hechos, Silmax Macre, directora nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia de la entidad, explicó que: “Una vez conocimos los hechos, nos reunimos para conversar con los directores e indicarles cuál es el procedimiento. Igualmente, atendimos a cada uno de los docentes por separado y de la misma manera a los padres de familia”, explicó Macre.

En el caso de la docente de la escuela de Montijo, la funcionaria indicó que fue separada temporalmente de su cargo como medida de seguridad. Además, debido a las afectaciones derivadas del incidente, continúa recibiendo atención médica.