Trece funcionarios sancionados por ANTAI

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que ha sancionado recientemente a 13 funcionarios, luego de comprobarse graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos, entre ellos: una funcionaria de la CSS por presentar diploma falso; otro de CONADES, por litigar en horas laborables y a los alcaldes de Balboa y San Carlos (Panamá Oeste), por nepotismo, entre otros.

En total se sancionaron a seis funcionaros y se recomendó la destitución de siete.

Una de las investigaciones tuvo su origen en una denuncia anónima presentada contra dos funcionarias de la Caja de Seguro Social, relacionada con un posible caso de nepotismo y el supuesto incumplimiento de requisitos para ejercer el cargo. Se descartó la existencia de nepotismo pero se evidenció que una de las funcionarias presentó un diploma falso para acreditar una formación, por lo que se recomendó su destitución inmediata y remitió el caso al Ministerio Público, específicamente a las Fiscalías Anticorrupción.

En otro caso, también originado a partir de una denuncia anónima, se señaló a un funcionario del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) por presuntamente litigar durante su jornada laboral. Durante la investigación, CONADES confirmó que el funcionario no contaba con los permisos correspondientes para ausentarse en los días señalados. Asimismo, el Órgano Judicial certificó que efectivamente el funcionario participó en actividades de litigio en esas fechas. En consecuencia, esta Autoridad recomendó su destitución.

En otra denuncia promovida de manera anónima, se investigó al alcalde del Municipio de Balboa y a uno de sus funcionarios por un presunto nepotismo. Tras realizar todas las diligencias pertinentes, se verificó que dicho funcionario mantenía un vínculo de segundo grado de afinidad con otro servidor público que laboraba en la Alcaldía, lo cual constituye una violación directa al Código de Ética de los Servidores Públicos. Por esta razón, ANTAI recomendó la destitución del funcionario implicado y procedió a sancionar al Alcalde de ese Municipio.

Una situación similar en el Municipio de San Carlos, también se detectó la contratación de un familiar dentro del segundo grado de afinidad en la estructura de la Alcaldía. Al concluir la investigación, se determinó que existió una falta ética en la contratación, por lo cual esta Autoridad recomendó la destitución del funcionario contratado y sancionó igualmente al Alcalde del Municipio de San Carlos por permitir dicha irregularidad.

En otro caso, ANTAI recibió una denuncia anónima que señalaba a tres servidores públicos de la Junta Comunal de Sajalices por faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos. Tras la investigación correspondiente, se comprobó que uno de los trabajadores mantenía un vínculo familiar con el suplente de la representante de la junta comunal, lo cual generaba un claro conflicto de interés. En atención a ello, se recomendó la destitución del funcionario implicado y se sancionó tanto al suplente como a la representante principal por haber permitido dicha situación.

De igual forma, en la Junta Comunal de Canta Gallo, se recibió una denuncia por faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos que involucraban a dos funcionarios. Tras la verificación, se confirmó que el representante del corregimiento había contratado a su prima para trabajar en la misma junta comunal. Como consecuencia, se recomendó la destitución de la funcionaria contratada y se sancionó al representante de corregimiento.

Por último, esta Autoridad también tramitó una denuncia contra dos funcionarias de la Universidad de Panamá, quienes fueron señaladas por incurrir en nepotismo. Al concluir las investigaciones, se comprobó la veracidad de los hechos, por lo que ambas servidoras fueron sancionadas conforme a la normativa vigente.