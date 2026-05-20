Trabajadores exigen sus pagos

A.Rodríguez | Un grupo de 17 trabajadores que laboraban en la construcción de la Policlínica de Boquete denunció públicamente al consorcio Alcager, luego de ser despedidos presuntamente de manera injustificada y sin recibir el pago de sus prestaciones laborales.

Gabriel González, uno de los afectados, aseguró que “tenemos más de dos meses que no se nos pagan y hasta el momento lo único que dice la empresa encargada de la construcción es que están esperando que la Caja del Seguro Social les pague”.

El trabajador también señaló que una integrante del equipo legal de la empresa se comunicó con ellos para informarles que el consorcio no contaba con fondos para cancelar los pagos pendientes, debido a que supuestamente la Caja de Seguro Social les había retirado el proyecto.

Sin embargo, González indicó que posteriormente conocieron que la empresa presentó una apelación y esta habría sido resuelta a su favor, por lo que reiteraron su exigencia de recibir las prestaciones adeudadas.

Consultamos al Mitradel y la CSS Y al cierre de la nota no respondieron.