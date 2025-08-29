$!Tortugas, como equilibrio del ecosistema

Las tortugas marinas y terrestres cumplen un rol vital en el equilibrio de los ecosistemas. Su función va desde mantener limpias las playas y arrecifes hasta dispensar semillas en los bosques, según señalan los expertos.

Felipe Baker, experto en tortugas marinas, destacó que “estas especies son de vital importancia, ya que son indicadores de salud para los océanos. Si hay tortugas, quiere decir que los arrecifes se encuentran en buenas condiciones; la falta de estas especies es una bandera roja que indica que el mar está mal”.

Por su parte, Mario Urriola, experto en vida silvestre, expresó que las tortugas, en especial las marinas, ejercen un equilibrio natural en el buen funcionamiento de los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Resaltó que la cantidad de huevos que ponen depende de la especie a la que pertenecen.

En cuanto al tema de protección, la bióloga Estefany Barrios mencionó que, debido a la pérdida de playas, la contaminación, la caza ilegal, el cambio climático y la nula educación ambiental, las tortugas se encuentran en peligro.

Barrios enfatizó que es necesario impulsar la educación ambiental, ya que esta es la base para transformar conductas y asegurar que las nuevas generaciones comprendan el valor de ambas tortugas. Sin importar el ecosistema al que pertenezcan, son importantes para el equilibrio ambiental.