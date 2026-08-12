Suspenden las cirugías en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas por fallas en la climatización

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Los Santos, informó sobre la suspensión temporal de las cirugías programadas y de urgencia en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, ubicado en Las Tablas, debido a una afectación registrada en el sistema de aire acondicionado del área quirúrgica.

Según el Minsa, la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los pacientes y de mantener las condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de los procedimientos quirúrgicos. La dirección médica del nosocomio realiza actualmente los trabajos técnicos requeridos para solventar la falla y restablecer el funcionamiento del sistema a la brevedad.

Para atender los casos que requieran intervención quirúrgica de urgencia, la Región de Salud coordinó el traslado de los pacientes hacia hospitales cercanos de la red pública que cuentan con la capacidad operativa para brindar la atención requerida.

Asimismo, la institución solicitó la comprensión de los usuarios y de sus familiares, al tiempo que aseguró que mantendrá informada a la población sobre los avances de los trabajos y la pronta reanudación de las intervenciones.