Suspenden las agroferias del 1 al 5 septiembre en todo el país

Durante la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, estarán suspendidas las ventas en todas las agroferias, tiendas y distribuidoras, en el territorio nacional, informó el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Indicaron que la suspensión temporal, se debe a la realización de actividades de logística interna, tales como limpieza de bodegas y depósitos, además del desarrollo de inventarios y registros de informes.

El proceso de venta se reiniciará a partir del día 6 de septiembre de 2025, agregaron del IMA.