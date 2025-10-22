Suspenden acto de adquisición de uniformes y botas

El acto público realizado por la Policía Nacional para la adquisición de uniformes y botas fue suspendido por el Ministerio de Seguridad.

En un comunicado, se informó que la decisión se tomó por orden del presidente José Raúl Mulino. “Este ministerio ha ordenado hacer una nueva convocatoria en 15 días hábiles (19 de noviembre de 2025) en estricto cumplimiento de la ley de contratación pública”.

El diputado Jhonathan Vega reaccionó al comunicado afirmando que la fiscalización da resultados. “Se ha cancelado el contrato por B/. 6.9 millones que mencionamos ayer en nuestra intervención durante el período de incidencias sobre la compra de uniformes y botas para la Policía Nacional. Lo dijimos con claridad: no se pueden seguir haciendo contratos a la medida. Aplaudimos esta decisión”, publicó en sus redes sociales.