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Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado

Su trayectoria se ha movido entre las aulas de clase y la política, espacios en los que llegó a ocupar posiciones de alto perfil sin abandonar su vínculo con las letras y la educación en Panamá

Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado
Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado
Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado
Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado
Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado
ML | En una concentración.
Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado
Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado
Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado
Gina Arias Rivera
28 de septiembre de 2026

“Hay que formar mejor a los educadores y darles más elementos de trabajo”. A sus 101 años, Susana Richa de Torrijos, con una vida marcada por sus roles como diputada, gobernadora y asesora, sostiene que su verdadero legado no está en la política, sino en los estudiantes que formó durante medio siglo en las aulas, destacó en entrevista con Metro Libre.

Asimismo, sostiene que la vocación es primordial porque para muchos estudiantes el maestro es lo único que tienen. “Tienes que saber por qué un alumno se te duerme en la clase, por qué es revoltoso, por qué es un muchacho que quiere pelear con todos. Lo tienes que averiguar”, dice.

Esa cercanía, sostiene, permite que el maestro deje una huella que puede acompañar al estudiante durante toda su vida. Como recomendación para los más jóvenes subraya la lectura. “Que lean y que tengan cuidado. Por muy poco tiempo que saquen para leer un libro, van a aprender”.

En ese sentido fue muy crítica sobre la decisión del Ministerio de Educación (Meduca) de no participar del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que mide de forma estandarizada los conocimientos de los estudiantes porque “lo que no se mide, no se mejora”.

La batalla contra la Ley Faúndes

ml | La llamada Ley Faúndes marcó uno de los episodios más importantes en su trayectoria política. La norma establecía en 75 años el límite para permanecer en el servicio público. Desde la Asamblea, impulsó en varias ocasiones iniciativas para derogar la legislación. La discusión se extendió durante varios años hasta que, en 2007, la Asamblea aprobó la derogación.

Datos Biográficos

Nacida el 22 de octubre de 1924, en la ciudad cubana de Camagüey. Se trasladó junto con su familia a Panamá a la edad de cinco años.

Fue profesora de español en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, Veraguas.

Ha fungido como decana de la Facultad de Filosofía, Letra y Educación de la Universidad de Panamá.

Legisladora de la Asamblea en 1999 y reelecta en 2004, por del Partido Revolucionario Democrático.

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Partido Revolucionario Democrático
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