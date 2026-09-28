Susana Richa de Torrijos: un siglo de legado

“Hay que formar mejor a los educadores y darles más elementos de trabajo”. A sus 101 años, Susana Richa de Torrijos, con una vida marcada por sus roles como diputada, gobernadora y asesora, sostiene que su verdadero legado no está en la política, sino en los estudiantes que formó durante medio siglo en las aulas, destacó en entrevista con Metro Libre.

Asimismo, sostiene que la vocación es primordial porque para muchos estudiantes el maestro es lo único que tienen. “Tienes que saber por qué un alumno se te duerme en la clase, por qué es revoltoso, por qué es un muchacho que quiere pelear con todos. Lo tienes que averiguar”, dice.

Esa cercanía, sostiene, permite que el maestro deje una huella que puede acompañar al estudiante durante toda su vida. Como recomendación para los más jóvenes subraya la lectura. “Que lean y que tengan cuidado. Por muy poco tiempo que saquen para leer un libro, van a aprender”.

En ese sentido fue muy crítica sobre la decisión del Ministerio de Educación (Meduca) de no participar del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que mide de forma estandarizada los conocimientos de los estudiantes porque “lo que no se mide, no se mejora”.