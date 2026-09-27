Ravens se adueñan del Maracaná en el tercer juego de la NFL en Brasil

Los Baltimore Ravens vencieron 34-31 a los Dallas Cowboys con un final de "vida loca", en juego de la NFL disputado este domingo en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, frente a más de 72.000 espectadores.

Un gol de campo de 56 yardas de Tyler Loop, con un segundo por jugar, decidió este encuentro correspondiente a la tercera semana de la temporada regular de la millonaria liga estadounidense de football americano (NFL), que sigue subiendo su apuesta por la globalización.

El mariscal de campo Lamar Jackson brilló con par de pases para touchdown.

Es el tercer año consecutivo que Brasil recibe un juego de la temporada regular de la NFL, después de que Sao Paulo albergara los dos anteriores.

"Rio también juega", se leía en una pancarta gigante desplegada en las tribunas, con imágenes del Maracaná y símbolos de la ciudad como el emblemático Cristo del Corcovado y el cerro Pao de Açúcar, así como caricaturas de los quarterbacks de los Ravens y los Cowboys, Jackson y Dak Prescott.

"Me comenzó a gustar el football americano por las cuñas del Super Bowl", relató a la AFP uno de los millares de aficionados brasileños en el escenario. "Que venga la NFL es una gran oportunidad", agregó.

Baltimore mejora a 2-1 su récord. Dallas queda con marca de 1-2.

- "O Rei" Henry -

Los Cowboys tomaron ventaja de 10-7 en un entretenido primer cuarto, preámbulo de un emocionante duelo, aunque marcado por las críticas por el estado del césped del Maracaná.

Se adelantaron con un gol de campo de 28 yardas de Brandon Aubrey y abrieron diferencias con un touchdown de Javonte Williams.

El período cerró con la reacción de Baltimore, con un touchdown de Derrick Henry.

Los Ravens tomaron el control en el segundo cuarto, con el segundo touchdown de Henry en el juego y el sexto de la temporada.

En el país de "O Rei" Pelé, "King" Henry se convirtió en el noveno jugador de la historia de la NFL con más yardas terrestres, sobrepasando a Eric Dickerson. Emmitt Smith es el recordman.

La primera mitad acabó con parcial de 17-13 a favor de Baltimore.

- "Vida loca" -

Con "Livin' la vida loca", el puertorriqueño Ricky Martin apareció en el escenario en el show del mediotiempo, junto al DJ brasileño Pedro Sampaio.

Los más de 72.000 espectadores que llenaban las tribunas ovacionaron el espectáculo, que acabó con fuegos artificiales para volver a dar paso al juego.

Un touchdown de Chris Moore a pase de Jackson siguió consolidando la ventaja de los Ravens.

Sin embargo, Dallas despertó: Prescott encontró a Jake Ferguson para touchdown y después ambos volvieron a combinarse en la conversión para que la distancia a favor de Baltimore se redujera a 24-21 al final del tercer cuarto.

En un enloquecido cuarto período, una anotación de KaVontae Turpin parecía reencaminar las cosas para los Cowboys.

Entonces, la conexión Jackson-Matt Hibner devolvió la vanguardia a los Ravens, pero un gol de campo de Brandon Aubrey igualó todo.

Con el score 31-31, a punto de ir a tiempo extra, llegó el momento de Loop.

Con su gigantesco mercado de más de 200 millones de habitantes, Brasil tiene una base de 36 millones de aficionados de la NFL, estima la propia liga.

Es el segundo país en los que la NFL tiene más fanáticos fuera de Estados Unidos, tras México y sus 48 millones.

Justamente desde Monterrey, México, viajó Miguel García, fan de los Cowboys, junto a su esposa, seguidora de los Ravens.

"Fue una excusa perfecta para venir a conocer Rio. Teníamos planes y esto cayó como anillo al dedo", dijo a la AFP este hombre, que celebró el miércoles su cumpleaños 42. "Esto fue parte de mi regalo".

Tras pasar por Melbourne y Rio, la NFL continuará su gira internacional de este año en Londres, París, Múnich, Madrid y Ciudad de México.