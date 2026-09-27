China envía dos pandas gigantes a EEUU

Dos osos panda gigantes enviados por China a Estados Unidos llegaron a su destino el domingo, informó la prensa estatal de Pekín, tras una cumbre presidencial cargada de simbolismo pero con pocos avances concretos.

La partida de los animales se anunció el jueves durante la visita de Estado a Washington del presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Estos mamíferos blancos y negros son muy populares en todo el mundo y China los presta a diferentes países como parte de su programa de “diplomacia del panda” para fomentar sus relaciones internacionales.

Ping Ping y Fu Shuang partieron del Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu en un vuelo chárter alrededor de las 03H00 de la madrugada (19H00 GMT del sábado), informó la agencia estatal china Xinhua.

Tras un vuelo de 16 horas, llegaron a Atlanta, Georgia, poco antes de las 07H00 de la mañana (11H00 GMT del domingo), indicó Xinhua más tarde.

Para mantener bien alimentados a los pandas durante el vuelo, se prepararon bollos de maíz al vapor, brotes de bambú y zanahorias, informó el medio estatal chino Global Times.

El Boeing 777 operado por FedEx en el que viajaban fue la aeronave más seguida en la plataforma de información aeronáutica FlightRadar24 cuando se aproximaba a Alaska, aproximadamente a mitad de su trayecto.

Los pandas serán alojados en el Zoo de Atlanta durante los próximos 10 años.

La Base de Investigación para la Cría de Panda Gigante de Chengdu realizó una ceremonia de despedida para la pareja antes de su partida.

Cuidadores experimentados viajaron desde Estados Unidos para acompañar a los dos animales durante el vuelo, informó el Global Times.

Para recibirlos, el Zoo de Atlanta ha renovado sus instalaciones para pandas y conformó un equipo especializado. También ha garantizado un suministro a largo plazo de bambú, cultivado localmente en Atlanta, que tiene un clima muy similar al de Chengdu.

El Zoo de Atlanta ya albergó pandas prestados por China durante un cuarto de siglo, desde 1999, pero no ha tenido ninguno desde 2024.

Los dos recién llegados nacieron en 2020. Ping Ping, macho, tiene ahora seis años, mientras que Fu Shuang, hembra, cumplirá seis el mes que viene.

Los pandas en cautividad suelen vivir unos 30 años.

Pekín ha enviado durante décadas osos panda en señal de su buena voluntad diplomática.

En 1972, China le regaló una pareja de pandas a Washington tras la histórica visita del presidente estadounidense Richard Nixon a la nación comunista.

Pekín retiró a principios de este año dos de sus pandas de Japón, tras una disputa que comenzó cuando el primer ministro japonés sugirió que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán.