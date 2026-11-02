$!Sismo causa daños a varios edificios de la Universidad de Panamá

Desprendimientos de cielorrasos, caída de luminarias y fisuras en paredes figuran entre las principales afectaciones registradas en las instalaciones de la Universidad de Panamá (UP) tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Estudiantes de la Facultad de Humanidades han mostrado su preocupación ante las posibles secuelas no detectadas del sismo en los edificios del campus central y en otras extensiones, por lo que solicitaron que el informe técnico sea de dominio público.

El Semanario La Universidad reportó que en la Facultad de Enfermería el movimiento sísmico agravó las fallas estructurales del Laboratorio de Simulación. En la Facultad de Odontología se recomendó suspender el uso del taller de Odontología. Aunque la Casa Vázquez, detrás de arquitectura, fue clausurada, el decano Lizandro Castrellón explicó a Metro Libre que el edificio central de la Facultad de Arquitectura y Diseño “se portó muy bien, no tuvo ningún tipo de afectación.

Este edificio fue diseñado con los más altos estándares de su época, financiado por agencias internacionales. No presenta problemas ni fisuras”. Con respecto a las sedes regionales, se registraron daños en Coclé, Aguadulce, Veraguas, Ocú y Tonosí con rajaduras de consideración en paredes. En las sedes de Bocas del Toro, Panamá Oeste y Este no reportaron daños.