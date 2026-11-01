Movilizan 525 toneladas de equipo militar para misión de la ONU en Haití a través de Dominicana

Unas 525 toneladas de equipo militar de la ONU partió este domingo de República Dominicana hacia Haití, donde será utilizado para apoyar a la misión internacional que combate pandillas en ese país, informó la cancillería dominicana.

Haití, el país más pobre de las Américas, atraviesa una prolongada crisis política, económica y de seguridad agravada en los últimos años por asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamientos de menores de las pandillas criminales.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el año pasado una Fuerza de Supresión de Pandillas, que tenía previsto alcanzar entre 5.500 soldados y 50 empleados civiles este año, pero sigue por debajo de la meta porque ha tenido dificultades para obtener contribuciones.

En septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU prolongó sus funciones por seis meses, mientras que El Salvador ejecuta un despliegue militar en Haití tras el secuestro de cuatro de sus soldados pertenecientes a la fuerza antipandillas.

República Dominicana, que comparte territorio insular con Haití, facilitó su puerto a la ONU y ofreció apoyo logístico para el envío de estas 525 toneladas de material militar proveniente de Bangladesh y financiado por Alemania.

El envío “incluye contenedores, vehículos y cualquier otro equipo militar”, detalló la subsecretaria general de la ONU, Daniela Kroslak, quien agradeció a Dominicana por el apoyo logístico durante el despacho del material desde el Puerto de Haina.

El gobierno dominicano mantiene tensas relaciones con su vecino Haití, agravadas por la política antimigratoria del derechista Luis Abinader, que ordenó la construcción un muro a lo largo de 380 kilómetros de frontera para impedir el ingreso de haitianos indocumentados.

Abinader ofreció recientemente apoyo logístico desde Dominicana al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que lanzó una operación en Haití para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos.

Los soldados de la fuerza antipandillas desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada de una pandilla que atacó el vehículo en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

Bukele desplegó más de 2.000 soldados en Haití para rescatar a los desaparecidos.