Binance reanuda retiros tras el robo de más de USD 6.000 millones en un ciberataque

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance informó este domingo que reanudó los retiros después de perder más 6.000 millones de dólares en activos virtuales en un ciberataque atribuido por el FBI a Corea del Norte.

La noticia del ataque informático —considerado el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha— provocó el viernes una caída pronunciada en los precios de la mayoría de las principales criptomonedas.

La empresa, la mayor de comercialización de criptomonedas del mundo, garantizó que cubrirá las pérdidas derivadas del ataque, señalando que ha utilizado fondos propios para adquirir tokens con los que reponer el 90% de lo sustraído.

Tras el ataque, Binance suspendió los retiros de los usuarios, pero indicó que estos se reanudarían de forma gradual; la primera fase de este proceso comenzó el domingo.

Entre las 06H00 y las 15H30 GMT, la plataforma informó que había procesado 4.650 millones de dólares en retiros y 1.010 millones de dólares en depósitos.

La salida neta de 3.640 millones de dólares representó aproximadamente el 2,1% del total de los activos que gestiona la empresa.

El FBI de Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar detrás del ciberataque en un comunicado emitido el sábado, confirmando así las sospechas previas de investigadores privados y analistas de que un grupo vinculado a Pionyang, denominado TraderTraitor, era el responsable.

A ese mismo grupo se le atribuye el robo de 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero del año pasado.

“La República Popular Democrática de Corea [Corea del Norte] fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance” alrededor del 29 de octubre, indicó el FBI en un comunicado.

- Control de daños -

La empresa aseguró que cubriría las pérdidas derivadas del ciberataque mediante la compra de tokens con fondos propios, con el fin de reponer el 90% de lo robado.

Binance dijo el viernes que estaba trabajando para resolver lo que denominó un “ataque complejo” con varios “puntos de brecha”.

El ataque se produjo en un contexto de creciente preocupación por el riesgo de que los avances de la inteligencia artificial comprometan los sistemas de cifrado y seguridad informática.

El FBI agregó que “miembros de TraderTraitor” están convirtiendo los activos sustraídos en Ethereum y que esperaba que estos se blanquearan aún más mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo.

El organismo policial instó a las entidades del sector privado “a bloquear las transacciones con, o derivadas de, las direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados”.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la participación de Corea del Norte en el ataque informático.

“No estoy preocupado. Estamos recabando información. No sabemos si es Corea del Norte”, declaró Trump a los periodistas en su residencia de Florida el sábado por la noche.

Trump suele recordar con orgullo las cumbres que mantuvo con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su primer mandato.

El bitcoin se desplomó casi un 5% tras conocerse el ataque. Ethereum cayó casi un 6% y el BNB, la criptomoneda nativa de Binance, perdió casi un 10%.

La enorme magnitud del ataque ha puesto de relieve la capacidad de Corea del Norte para encontrar vías ilícitas de obtener ingresos.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014, cuando fue acusado de piratear Sony Pictures como represalia por “The Interview”, una película que se burlaba del líder norcoreano, Kim Jong Un.