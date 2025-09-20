Sinaproc emite aviso de vigilancia por fuertes lluvias y tormentas eléctricas en el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas intensas que afectará a gran parte del territorio nacional.

La medida, que se mantendrá activa desde este sábado hasta el lunes, 22 de septiembre, se basa en los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Las provincias y comarcas bajo esta alerta incluyen:

• Comarca Ngäbe-Buglé

• Chiriquí

• Veraguas

• Herrera

• Coclé

• Colón

• Panamá Oeste

• Panamá

• Darién

Causas del fenómeno y posibles consecuencias

Según el reporte técnico, el fenómeno meteorológico es el resultado de la interacción de varios factores atmosféricos. Entre ellos, se destaca la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso de la Onda Tropical #31 por el Caribe y la presencia de sistemas de bajas presiones. La combinación de estos elementos generará un ambiente propicio para aguaceros localmente fuertes y una notable actividad eléctrica, especialmente durante el domingo y lunes.

Las autoridades también advierten sobre la posibilidad de ráfagas de viento en áreas específicas, lo que podría derivar en la caída de árboles o estructuras. Además, se prevén crecidas repentinas de ríos y quebradas, incrementando el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.

Ante este panorama, Sinaproc hace un llamado a la población para que extreme las precauciones y siga las siguientes recomendaciones:

- No cruce ríos ni quebradas que presenten un nivel de agua elevado o corrientes fuertes.

- Aléjese de árboles, tendidos eléctricos y estructuras que puedan colapsar.

- Tenga un plan familiar de emergencias y manténgase atento a los avisos de las autoridades.

- En caso de emergencia, las autoridades instan a la población a utilizar las líneas de atención habilitadas: 911 y 520-4426.