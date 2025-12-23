Sesenta privadas de libertad culminaron sus estudios

Un total de 60 mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) culminaron sus estudios de premedia y media, mediante el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos que implementa el Ministerio de Educación (Meduca) de manera permanente en los centros penitenciarios del país.

Del total de graduadas, 33 culminaron el noveno grado y 27 obtuvieron el Bachiller en Comercio como estudiantes del Centro Educativo Rosa Virginia Pelletier, un logro que refleja el esfuerzo personal y el trabajo sostenido del Meduca, al garantizar oportunidades de estudio a la población privada de libertad. La directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, Érida Morales, destacó que “Se ha fortalecido el equipo de facilitadores docentes y el personal administrativo en los centros penitenciarios, para asegurar que los privados de libertad tengan acceso a la educación primaria, secundaria e incluso universitaria”.

Durante la ceremonia, se resaltaron testimonios de superación, como el de Génesis Chaman, primer puesto de honor del Bachiller en Comercio, quien agradeció al programa educativo por creer en la educación como una verdadera oportunidad de cambio. De igual forma, Yaribel Monje, una de las graduadas, expresó su satisfacción por culminar sus estudios y manifestó su interés en continuar su formación en el área de informática.

El acto de graduación contó con la participación de la viceministra Académica de Educación, Agnes De León de Cotes, quien acompañó a las graduadas y destacó la importancia de fortalecer las oportunidades educativas como herramienta de superación personal.