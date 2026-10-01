Senafront se enfrenta a grupo armado en Darién durante operativo contra el narcotráfico

Un enfrentamiento armado se registró la noche de este miércoles en la cabecera del río Chico , provincia de Darién, cuando unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) interceptaron a presuntos integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, durante acciones operativas desarrolladas en su zona de cobertura.

Tras el incidente, los efectivos del Senafront mantienen las operaciones de seguridad y control en el sector, como parte de las acciones del Plan Firmeza y la operación “Escudo de Acero”, dirigidas a combatir las actividades ilícitas y garantizar la paz social en las fronteras del país, informó el director general del Senafront, Larry Solís Velázquez.