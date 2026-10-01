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Senafront se enfrenta a grupo armado en Darién durante operativo contra el narcotráfico

Senafront se enfrenta a grupo armado en Darién durante operativo contra el narcotráfico
Redacción Web
01 de octubre de 2026

Un enfrentamiento armado se registró la noche de este miércoles en la cabecera del río Chico , provincia de Darién, cuando unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) interceptaron a presuntos integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, durante acciones operativas desarrolladas en su zona de cobertura.

Tras el incidente, los efectivos del Senafront mantienen las operaciones de seguridad y control en el sector, como parte de las acciones del Plan Firmeza y la operación “Escudo de Acero”, dirigidas a combatir las actividades ilícitas y garantizar la paz social en las fronteras del país, informó el director general del Senafront, Larry Solís Velázquez.

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