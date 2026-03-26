Seis puntos de la ciudad afectados por los daños en la potabilizadora

Diversos sectores del distrito de Panamá están afectados por el suministro del agua, luego de que una de las bombas de la planta potabilizadora de Chilibre sufriera un daño mecánico que obligó a reducir la producción del sistema.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), las zonas más impactadas son aquellas ubicadas en puntos altos o distantes de la red de distribución. Entre las que se encuentran Tocumen, Pedregal, Betania, San Miguelito y sectores de Panamá Norte, donde los residentes han reportado baja presión o suministro intermitente.

El superintendente Javier Sánchez explicó que “la situación se originó tras la intervención del motor que acciona una de las bombas encargadas de enviar agua potable hacia la ciudad”. Detalló que: “Estamos produciendo un 90% del suministro, lo que provoca que en los puntos más alejados o elevados la presión disminuya”.

Según el funcionario, los trabajos de reparación podrían extenderse por aproximadamente cuatro días.

En una nota de prensa emitida el 24 de marzo, el IDAAN informó que ya se realizaron las evaluaciones técnicas correspondientes para obtener un diagnóstico preciso y avanzar con las labores de reparación. Asimismo, la entidad destacó que se encuentra en proceso de reemplazo de cuatro motores de la estación, los cuales ya fueron adquiridos y están a la espera de ser entregados por el proveedor.