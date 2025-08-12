Se consolida relación entre Panamá y Estados Unidos

Entrenamientos conjuntos, capacitaciones sobre seguridad aérea, ejercicios PANAMAX, asistencia humanitaria y operaciones de repatriación forman parte de las actividades que realizan Panamá y EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional.

Todo esto se enmarca en un memorando de entendimiento entre ambos países, suscrito en abril de este año entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Como parte de esta cooperación bilateral, durante la primera semana de agosto de 2025, arribaron a Panamá infantes de marina de Estados Unidos para participar en un programa de entrenamiento conjunto. El objetivo es fortalecer las capacidades tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad del Estado.

Por su parte, el ejercicio PANAMAX Alfa 2025 se divide en varias fases. La fase I, que se desarrolla actualmente, está dedicada a operaciones simuladas enfocadas en la protección y seguridad del Canal de Panamá. Este año incluye la capacitación de 90 unidades, de las cuales 40 avanzarán a la fase final.

La fase II, por otro lado, contempla operaciones conjuntas entre PANAMAX Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Galeón con el propósito de fortalecer la defensa del Canal de Panamá, según explicó la subcomisionada del Servicio Nacional de Fronteras, Maritza Censión.