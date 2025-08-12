Nacionales

Se consolida relación entre Panamá y Estados Unidos

Del 13 al 23 de agosto, llegarán a suelo panameño tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, para participar de actividades de entrenamiento, informaron del Senan

ml | El Comandante Almirante Alvin Holsey durante su llegada a Panamá.
ML | Firma del memorándo de entendimiento.
Thaylin Jiménez
12 de agosto de 2025

Entrenamientos conjuntos, capacitaciones sobre seguridad aérea, ejercicios PANAMAX, asistencia humanitaria y operaciones de repatriación forman parte de las actividades que realizan Panamá y EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional.

Todo esto se enmarca en un memorando de entendimiento entre ambos países, suscrito en abril de este año entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Como parte de esta cooperación bilateral, durante la primera semana de agosto de 2025, arribaron a Panamá infantes de marina de Estados Unidos para participar en un programa de entrenamiento conjunto. El objetivo es fortalecer las capacidades tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad del Estado.

Por su parte, el ejercicio PANAMAX Alfa 2025 se divide en varias fases. La fase I, que se desarrolla actualmente, está dedicada a operaciones simuladas enfocadas en la protección y seguridad del Canal de Panamá. Este año incluye la capacitación de 90 unidades, de las cuales 40 avanzarán a la fase final.

La fase II, por otro lado, contempla operaciones conjuntas entre PANAMAX Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Galeón con el propósito de fortalecer la defensa del Canal de Panamá, según explicó la subcomisionada del Servicio Nacional de Fronteras, Maritza Censión.

Se han suscrito 24 acuerdos, convenios y memorandos

ml | Desde 1990, Panamá y Estados Unidos han suscrito 24 acuerdos, convenios y memorandos de entendimiento, todos en estricto respeto a la soberanía nacional, según datos del Ministerio de Seguridad (Minseg).

Le acuerdo con la entidad de seguridad, todos los acuerdos han sido suscritos en estricto respeto a la soberanía nacional. “Como ha ocurrido durante más de dos décadas, se contempla la realización de ejercicios conjuntos de entrenamiento, en línea con prácticas de cooperación internacional habituales”, indicaron.

2,845
pacientes se atendieron en el buque hospital Comfort, el mes de julio.
