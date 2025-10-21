Salomón Jack Btesh Btesh fue absuelto de todos los cargos en los casos New Business/Epasa y Jal Offshore, confirman Fiscalía y Juzgado panameños

Con base en documentos emitidos por el Ministerio Público y el Órgano Judicial panameño, se confirma que Salomón Jack Btesh no tiene causas abiertas, investigaciones en curso ni procesos judiciales activos.

Caso New Business – ABSUELTO

La Sentencia Mixta No. 02 del 17 de julio de 2023 absolvió a Salomón Jack Btesh de los cargos formulados en su contra. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior mediante Sentencia de Segunda Instancia No. 43 del 24 de octubre de 2023.

A pesar de que la Fiscalía anunció un recurso de casación, la Secretaría Judicial aclaró en una certificación emitida el 21 de febrero de 2025 que:

“La decisión [de absolver a Btesh] no fue controvertida por la Fiscalía Especializada en cuanto al señor SALOMÓN BTESH BTESH.”

“La decisión emitida a su favor SE MANTIENE”, indica textualmente la certificación firmada por la Secretaria Judicial Aidelenys del C. Cedeño Cedeño

El mismo Juzgado confirmó que, tras revisión de sus registros físicos, electrónicos y del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), Btesh no mantiene causas pendientes.

Caso Jal Offshore – PROVIDENCIA NULA

Por otra parte, la Fiscalía Superior Anticorrupción de Descarga certificó el 31 de enero de 2025 que en el caso Jal Offshore, el empresario fue vinculado inicialmente en 2018, pero esa decisión fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Auto N. 35 S.I. del 30 de agosto de 2021, declaró la nulidad de la providencia indagatoria que lo había vinculado. La propia fiscalía indicó que el proceso no continuó contra Btesh y que su situación está definida como cerrada, prevaleciendo el principio de presunción de inocencia.

“La imposibilidad de vinculación queda en firme, y se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia,” señala el Fiscal Superior Edwin Juárez Duarte.