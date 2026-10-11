Sacan de circulación armas de fuego y aprehenden a varios sospechosos

Mediante acciones operativas, las unidades policiales lograron la aprehensión de varias personas y el decomiso de armas de fuego en distintos puntos de la provincia de Colón, como parte de los procedimientos realizados para reforzar la seguridad ciudadana.

En La Feria, Pueblo Nuevo, un ciudadano fue aprehendido luego de que las unidades acudieran al lugar tras escuchar detonaciones y observarlo presuntamente en posesión de un arma de fuego. En las calles 4 y 5 de la avenida Bolívar, fue aprehendido un hombre de 26 años que mantenía una escopeta con dos municiones.

Asimismo, en Altos de los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, durante una verificación y un registro corporal, se ubicó un arma de fuego calibre 9 mm con dos municiones en posesión de una persona menor de edad.