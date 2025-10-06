Roban caja de seguridad en el hipódromo

Delincuentes ingresaron al Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, para sustraer parte del dinero obtenido de las apuestas, informó la Policía Nacional.

Según el informe preliminar, siete sujetos, aún sin identificar, golpearon y amordazaron al personal de seguridad para ingresar a la oficina administrativa, la madrugada de hoy, lunes 6 de octubre.

“Sustrajeron dinero en efectivo de una caja fuerte donde se guardaban los valores de las apuestas. La cuantía se desconoce”, detalló personal de la oficina de Relaciones Públicas de la entidad de seguridad.