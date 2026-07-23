Río Indio avanza con nuevas medidas para el proceso de reasentamiento

El proyecto para la construcción del embalse de Río Indio continúa con nuevas medidas vinculadas al proceso de reasentamiento de las comunidades que serán impactadas.

En este sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Canal de Panamá, anunciaron que, a partir del 30 de julio de 2026, las familias que utilizan el cementerio de El Limón, en el distrito de Chagres, podrán realizar nuevas inhumaciones en el cementerio de Los Cedros, ubicado en el corregimiento de La Encantada, también en el distrito de Chagres, provincia de Colón.

Consultamos a la Autoridad del Canal de Panamá en relación con el manejo de los cementerios existentes y aclaró que las exhumaciones no comenzarán de forma inmediata. La entidad explicó que este procedimiento solo se llevará a cabo una vez se definan los protocolos correspondientes, se obtengan las autorizaciones de las autoridades competentes y se complete un proceso de información y coordinación con las familias afectadas.

Además, aseguraron que las exhumaciones se desarrollarán con pleno respeto a las creencias religiosas, las costumbres locales, las tradiciones comunitarias y el valor cultural, histórico y afectivo que representan estos espacios para sus habitantes.

En cuanto al número de exhumaciones que se realizarán, la ACP indicó que aún no existe una cifra definida. Precisó que la cantidad dependerá de los procesos de validación, identificación y coordinación con las familias y las autoridades competentes.

La entidad añadió que cada caso será atendido de manera individual, garantizando la participación informada de los familiares y el cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios. Una vez se cuente con información definitiva sobre este proceso, será comunicada oportunamente a las familias y comunidades involucradas.

Avances del proyecto

Karina Vergara, Gerente Socioambiental del proyecto del lago de río Indio, informó que la iniciativa avanza de forma paralela en sus componentes social, ambiental y técnico. Destacó que ya concluyó la primera fase de diálogo con las comunidades, con más de 200 reuniones en 38 comunidades, lo que permitió elaborar un documento con reglas de compensación para las familias que serían reasentadas y evidenció un aumento en la participación comunitaria.

En el ámbito ambiental, explicó que continúa la elaboración de la línea base ambiental mediante monitoreos de la cuenca y en el componente técnico, el proyecto avanza en la validación de estudios previos y el desarrollo de un diseño conceptual al 35%, incluyendo la ampliación de investigaciones geotécnicas.