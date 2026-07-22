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Ranas de cristal, guardianes del bosque

Ranas de cristal, guardianes del bosque
Briant Dominici | Sachatamia ilex es una especie de anfibio anuro perteneciente a la familia de las ranas de cristal. Destaca por su tamaño dentro de su grupo.
Ranas de cristal, guardianes del bosque
Ranas de cristal, guardianes del bosque
b.dOMINICI | Rana de cristal.
Ranas de cristal, guardianes del bosque
b.Dominici | Atelopus spurrelli.
Ranas de cristal, guardianes del bosque
ML | Expedición en Veraguas.
Maribel Salomón
22 de julio de 2026

El biólogo Briant Dominici, propietario de Eco Trips y de la Fundación Gaia Ecoversity, destacó la importancia de las ranas de cristal o centrolenidae como bioindicadores de la salud de los ecosistemas, debido a que su presencia refleja la buena calidad de los bosques y quebradas donde habitan.

“Se les conoce como ranas de cristal porque su piel ventral es translúcida, permitiendo observar algunos órganos internos e incluso los huesos. Son difíciles de encontrar, ya que viven en bosques húmedos y sus hábitos son mayormente nocturnos”, explicó.

El especialista señaló que este grupo de anfibios es exclusivo del continente americano y se distribuye desde México hasta Sudamérica. En Panamá pueden encontrarse en áreas boscosas y quebradas limpias, especialmente en el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas; El Valle de Antón, la Cordillera Central y otras zonas montañosas húmedas.

Dominici indicó que las ranas de cristal habitan bosques húmedos con quebradas de aguas limpias y bien oxigenadas, condiciones indispensables para su reproducción. Además, resaltó que estas especies desempeñan un papel clave en el equilibrio ecológico al alimentarse de pequeños insectos e invertebrados y servir de alimento para aves, serpientes y otros animales.

También, el biólogo advirtió que las principales amenazas para estas especies son la deforestación, la contaminación de los cuerpos de agua, el cambio climático y enfermedades como el hongo quitridio, que afectó gravemente a poblaciones de anfibios, incluida la rana dorada panameña. “Protegerlas significa conservar los bosques y las fuentes de agua. Su desaparición alteraría el equilibrio ecológico y sería una señal del deterioro ambiental”, afirmó.

Además, informó que Gaia Ecoversity organiza charlas virtuales gratuitas sobre conservación ambiental, las cuales son anunciadas en sus redes @gaiaecoversity.

$!Ranas de cristal, guardianes del bosque
“La presencia de esta familia de anuros constituye un primer indicador de que el ecosistema se mantiene en buenas condiciones”, Dominici.

En un recorrido por el Parque Nacional Santa Fe dormimos en hamacas colgadas de los árboles y cocinamos en un campamento al borde del río. Allí encontramos no solo ranas de cristal, sino también especies de la familia Bufonidae, muy emparentadas con la rana dorada. Pero para determinar la salud de un ecosistema se requieren estudios más completos.

Expediciones para su observación

ml | El fundador contó que en las expediciones utilizan cámaras y vidrios especiales para observar las membranas casi transparentes de la superficie ventral de las ranas y aclaró que para realizar un buen estudio se usan equipos especializados, toma de muestras y análisis de laboratorio.

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