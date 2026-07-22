$!Ranas de cristal, guardianes del bosque

El biólogo Briant Dominici, propietario de Eco Trips y de la Fundación Gaia Ecoversity, destacó la importancia de las ranas de cristal o centrolenidae como bioindicadores de la salud de los ecosistemas, debido a que su presencia refleja la buena calidad de los bosques y quebradas donde habitan.

“Se les conoce como ranas de cristal porque su piel ventral es translúcida, permitiendo observar algunos órganos internos e incluso los huesos. Son difíciles de encontrar, ya que viven en bosques húmedos y sus hábitos son mayormente nocturnos”, explicó.

El especialista señaló que este grupo de anfibios es exclusivo del continente americano y se distribuye desde México hasta Sudamérica. En Panamá pueden encontrarse en áreas boscosas y quebradas limpias, especialmente en el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas; El Valle de Antón, la Cordillera Central y otras zonas montañosas húmedas.

Dominici indicó que las ranas de cristal habitan bosques húmedos con quebradas de aguas limpias y bien oxigenadas, condiciones indispensables para su reproducción. Además, resaltó que estas especies desempeñan un papel clave en el equilibrio ecológico al alimentarse de pequeños insectos e invertebrados y servir de alimento para aves, serpientes y otros animales.

También, el biólogo advirtió que las principales amenazas para estas especies son la deforestación, la contaminación de los cuerpos de agua, el cambio climático y enfermedades como el hongo quitridio, que afectó gravemente a poblaciones de anfibios, incluida la rana dorada panameña. “Protegerlas significa conservar los bosques y las fuentes de agua. Su desaparición alteraría el equilibrio ecológico y sería una señal del deterioro ambiental”, afirmó.

Además, informó que Gaia Ecoversity organiza charlas virtuales gratuitas sobre conservación ambiental, las cuales son anunciadas en sus redes @gaiaecoversity.