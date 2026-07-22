$!Puertos y tren a David, claves para la economía de Chiriquí

Los directivos y socios de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) analizaron los desafíos económicos de la provincia. Coincidieron en que el desempleo supera el 11% y que la informalidad sigue siendo alta.

Por ello, recomendaron acelerar proyectos de infraestructura y simplificar los trámites estatales para reactivar la economía.

La presidenta del gremio, Mavis Polo Cheva, reiteró la necesidad de que se resuelva la situación de Puerto Barú, al tiempo que resaltó los proyectos a corto plazo, como las nuevas carreteras que permiten un mejor flujo de mercancía. “Una carretera bien construida le permite al agricultor trasladar de forma eficiente su producto hacia el punto de venta o distribución. También le permite transportar los insumos necesarios para producir más rápidamente”, dijo Polo Cheva.

Sobre Puerto Barú, los empresarios coincidieron en que se trata de un proyecto con una inversión privada de $200 millones que generaría 1,200 empleos directos y 6,000 indirectos.

Asimismo, recalcaron los avances en Puerto Armuelles, una obra pública que registra un 70% de desarrollo y que potenciará la zona logística y el turismo en el occidente del país.

Respecto al Tren Panamá-David y al Programa de Integración Logística Aduanera (PILA), señalaron que requieren una mayor velocidad de ejecución e inversión a largo plazo.