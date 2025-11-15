Nacionales

Reunión de Comisión del Bicentenario del Congreso Anfictiónico coordina programación del 2026

Cortesía | Reunión de coordinación para conmemorar el Bicentenario del Congreso de Panamá.
15 de noviembre de 2025

La República de Panamá se alista para conmemorar el Bicentenario del Congreso de Panamá, designado a menudo como Congreso Anfictiónico de Panamá, con un completo programa de actividades académicas, culturales y diplomáticas a lo largo del año 2026.

La agenda incluye eventos de carácter internacional, académico y cultural, que reforzarán la proyección del país como centro de diálogo regional e integración latinoamericana.

Los programas, de acuerdo a una reunión este viernes de coordinación de la Comisión del Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores, contemplan encuentros dirigidos a los sectores jurídico y académico, con la participación de especialistas nacionales e internacionales. Asimismo, se desarrollarán espacios que abordarán temas de memoria histórica, derechos humanos, innovación institucional y principios democráticos en el contexto regional.

Entre los hitos culturales y patrimoniales destaca la atención a la preservación de bienes históricos, así como la coordinación con diversas instituciones culturales, museos y archivos nacionales. Estas acciones buscan fortalecer la difusión de la historia y del patrimonio de Panamá.Durante el 2026, Panamá será sede de importantes reuniones multilaterales e interamericanas, con la participación de delegaciones regionales e internacionales, abordando asuntos de relevancia institucional y de cooperación.

El Ministerio de Cultura, junto con otras instituciones, supervisa la coordinación general de los programas culturales y académicos, garantizando la participación de distintos sectores de la sociedad mediante la colaboración con entidades privadas.La Unidad del Bicentenario, responsable de la planificación y ejecución de las actividades, cuenta con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores y diversas dependencias estatales, así como de colaboradores interinstitucionales.

La planificación incluye la preparación de espacios para delegaciones extranjeras y la implementación de una comunicación pública alineada con la campaña oficial definida por la Presidencia de Panamá.

Fuente: Cancillería de Panamá

