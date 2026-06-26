Residentes de Alameda en incertidumbre por demolición

Moradores de la barriada Alameda en Villa Grecia, corregimiento de Las Cumbres, se encuentran en incertidumbre luego de que fueran notificados de la demolición de las áreas comunes dentro de su complejo residencial, mismas que incluyen el parque, la entrada principal y el tanque de agua potable de la comunidad.

Ante la situación, consultamos a Natalia Ríos, una residente afectada e informó que “esta acción se debe a un fallo legal que determinó que el terreno pertenece a la asociación cristiana “Más que vencedores”. Ríos agregó que “lo más extraño de todo esto es que nunca fuimos informados de esta situación al momento de adquirir nuestras viviendas”.

Otra propietaria, Paola Valle reveló que el pasado 24 de junio se reunió con la promotora encargada, Urbania Developer y el equipo legal de la asociación cristiana, y dentro de los acuerdos: “la iglesia pidió 1 millón 200 mil dólares para no demoler la calle, sin embargo, la promotora no va a dar el dinero”.

Valle enfatizó que, “ayer nuevamente ambas partes se reunieron para llegar a una conciliación”, pero siguen a la espera.

Desde la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) informaron que es un tema privado y no está dentro de sus competencias.