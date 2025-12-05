Remueven portón ilegal colocado en servidumbre pública en San Carlos

Un portón que había sido colocado de manera ilegal en parte de la servidumbre pública en el sector de Playa Grande, en el distrito de San Carlos, fue retirado tras solicitud de la alcaldía del lugar.

La situación fue atendida tras una denuncia, informaron de la Alcaldía de San Carlos.

Explicaron que “personal del departamento de ingeniería verificó el reporte y tras una inspección solicitaron la remoción inmediata del mismo, ya que obstruye un acceso que pertenece al uso común de la comunidad”.

De la alcaldía, agregaron que “siguen firmes en garantizar el libre tránsito, el respeto a las áreas públicas y la convivencia ordenada en todo el distrito”.