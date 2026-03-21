Ratifican detención a exrepresentante por supuesto peculado

El Ministerio Público informó que logró, por segunda ocasión, que un juez confirmara la medida de detención provisional al exrepresentante del corregimiento de El Carate, en Las Tablas, por un caso de presunta vinculación al delito de peculado doloso por más de 400 mil dólares en perjuicio del Estado panameño, a través del Fondo de Descentralización.

La decisión surge tras una audiencia de apelación, en la que el tribunal valoró los elementos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y decidió mantener la medida cautelar mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

Cabe recordar que, en en el mes de eptiembre de 2025, fue detenido y ordenado la detención provisional al exfuncionario, luego de que se le formularan cargos por peculado doloso y sustracción de documentos, tras una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas.