Aviso de prevención por lluvias en todo el país hasta el 22 de marzo, indica el SINAPROC

Asimismo, el pronóstico señala que las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste, junto a la Comarca de Guna Yala, también podrían registrar lluvias moderadas durante este periodo.Se advierte sobre acumulados significativos de lluvia, lo que podría generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y la caída de objetos debido a ráfagas de viento.Ante este panorama, el SINAPROC recomienda a la población evitar cruzar ríos o calles inundadas, mantenerse alejado de zonas vulnerables, limpiar desagües y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.Además de preparar un kit de emergencia con agua, alimentos y documentos importantes, conducir con precaución en vías mojadas y evitar actividades marítimas sin las medidas de seguridad adecuadas.En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 911 y 520-4426.