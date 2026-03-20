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Siete yeguas van por el Clásico Eric Gómez

Mientras que en el Clásico Alberto “Pitin” de Obarrio y Archibald de Obarrio, del próximo 29 de marzo, están inscritos ocho equinos

Siete yeguas van por el Clásico Eric Gómez
Siete yeguas van por el Clásico Eric Gómez
ml | Evento en el Parking Site.
20 de marzo de 2026

Cuatro yeguas de siete inscritas volverán a verse las caras en la sexta carrera dominical donde se llevará a cabo la segunda versión del Clásico Eric Gómez, destacado inversionista de la hípica panameña.

El poste de los 1,400 metros será el punto de partida para que estas yeguas importadas vuelvan a medir fuerzas en busca del penúltimo clásico del primer trimestre en el ‘hiporemón’.

En esta carrera participa Ataviada, Aradia, Sol Triny Carol, My Lover, La Regente, Volatile Girl y Gold Basin. Este grupo de ejemplares con mucha velocidad viene en busca de la conquista en este magno evento y donde sale como favorita de la contienda, Ataviada.

Será una carrera de mucha intensidad donde Ataviada y My Lover saldrán a disputar la punta, seguido de Aradia, Gold Basin y La Regente, y un poco más atrás Sol Triny Carol y Volatile Girl. Una tarde dominical con siete buenas carreras.

Mientras la programación sabatina, consta de ocho eventos balanceados. Sobresale la cuarta carrera de la programación en distancia de 6 furlongs (1,200 metros) donde compiten caballos nacionales de cuatro años.

Aquí, Cholo Moon va en busca de su tercera victoria al hilo de este año. Usted no puede dejar de vivir las carreras de caballos, el Hipódromo Presidente Remón desde las 3:00 p.m.

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carreras programadas para su celebración este fin de semana.
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