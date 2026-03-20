Doña Julieta, chiricana que celebra 102 años con fe

Hoy, 20 de marzo, Doña Julieta Avid de Franceschi celebra 102 años de vida. Nacida en 1924 en la provincia de Chiriquí, su historia está llena de recuerdos, retos superados y una profunda fe que aseguró la ha acompañado a lo largo de los años. Estudió en el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles en David y por varios años trabajó en la tienda de la merienda del recreo en el Colegio La Salle.

Al recordar su niñez habló de los días en Chiriquí y de la vida sencilla. “De mi vida nunca olvidaré mi infancia, las fiestas en los parques, las amistades y la iglesia de la Sagrada Familia, donde todos íbamos los domingos a misa”, contó a Metro Libre.

También destacó con mucho cariño los momentos junto a su familia y los días en los ríos. “Era una vida feliz en los ríos, en el Risacua y el Rondón, donde nos bañábamos todos los días. Era una vida agradable, todo mundo decía ‘hola, ¿qué tal?’, aunque no conocieras a nadie”, recordó.

A sus 102 años, también reflexionó sobre los cambios que ha visto con el paso del tiempo. “Ahora con la tecnología nadie conversa, nadie se sienta en los portales a decir buenos días. Eso se ha perdido”, comentó.

Sobre el secreto para llegar a esta edad, Doña Julieta lo resumió con sencillez diciendo que “Dios me ha concedido esto. A mí me gusta cantar, bailar, recitar, conversar con mis amistades y salir a ver tiendas. Eso me alegra la vida y me hace feliz”.