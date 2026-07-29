Quejas por alzas en tarifas y mal servicio de internet persisten

El aumento en las tarifas, cambios en los planes sin previo aviso, la baja calidad de la conexión y las constantes interrupciones del servicio de internet figuran entre las principales quejas de los usuarios de las empresas de telefonía e internet en Panamá.

Giovani Fletcher, del Instituto Panameño de Defensa de Derechos del Consumidor, señaló que “ante los reclamos nos mantenemos atento y solo esperamos que la Acodeco presente las demandas por prácticas monopolistas contra estas empresas”.

Igualmente, el diputado Jonathan Vega indicó que: “He recibido cientos de denuncias de usuarios molestos por el mal servicio de telefonía e internet. Mientras las tarifas suben, la calidad baja y nadie parece responder, se necesita un proyecto de ley para abrir el mercado de las telecomunicaciones en Panamá y acabar con este duopolio”.

Usuarios no formalizan reclamo

Aunque en redes sociales es frecuente encontrar denuncias contra las compañías Tigo y Cable & Wireless Panamá por incrementos en sus tarifas sin avisar y deficiencias en el servicio, las estadísticas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) muestran un panorama distinto; ya que, según datos del portal de la entidad, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se admitieron únicamente 17 reclamos relacionados con empresas de telecomunicaciones.

Del total de reclamaciones, 6 corresponden a problemas de roaming; 3 a facturación; mientras que los demás casos están relacionados con deficiencias en la prestación del servicio, daños en equipos, llamadas de larga distancia nacional e internacional y otras reclamaciones.