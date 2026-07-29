Quejas por alzas en tarifas y mal servicio de internet persisten

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La ASEP informó que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 y los contratos de concesión vigentes, las empresas de telecomunicaciones tienen la facultad de establecer los precios de sus planes y servicios comerciales. La institución indicó que 'no tienen facultad legal para fijar ni aprobar los precios que cobran las empresas de telecomunicaciones'. La responsabilidad de la ASEP, de acuerdo con la normativa legal, es verificar que estas cumplan con el procedimiento establecido antes de aplicar un ajuste de precio.