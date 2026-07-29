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Quejas por alzas en tarifas y mal servicio de internet persisten

Cada día más panameños se quejan por el mal servicio de las empresas que brindan internet y telefonía en el país, sin embargo, no realizan los reclamos a las entidades correspondientes. Cambio en las tarifas, entre las más comunes.

Quejas por alzas en tarifas y mal servicio de internet persisten
Cortesía | Una persona estresada porque no tiene servicio de internet en su residencia.
Quejas por alzas en tarifas y mal servicio de internet persisten
Cortesía | Entrada del edificio de la ASEP.
Amilkar Rodriguez
29 de julio de 2026

El aumento en las tarifas, cambios en los planes sin previo aviso, la baja calidad de la conexión y las constantes interrupciones del servicio de internet figuran entre las principales quejas de los usuarios de las empresas de telefonía e internet en Panamá.

Giovani Fletcher, del Instituto Panameño de Defensa de Derechos del Consumidor, señaló que “ante los reclamos nos mantenemos atento y solo esperamos que la Acodeco presente las demandas por prácticas monopolistas contra estas empresas”.

Igualmente, el diputado Jonathan Vega indicó que: “He recibido cientos de denuncias de usuarios molestos por el mal servicio de telefonía e internet. Mientras las tarifas suben, la calidad baja y nadie parece responder, se necesita un proyecto de ley para abrir el mercado de las telecomunicaciones en Panamá y acabar con este duopolio”.

Usuarios no formalizan reclamo

Aunque en redes sociales es frecuente encontrar denuncias contra las compañías Tigo y Cable & Wireless Panamá por incrementos en sus tarifas sin avisar y deficiencias en el servicio, las estadísticas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) muestran un panorama distinto; ya que, según datos del portal de la entidad, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se admitieron únicamente 17 reclamos relacionados con empresas de telecomunicaciones.

Del total de reclamaciones, 6 corresponden a problemas de roaming; 3 a facturación; mientras que los demás casos están relacionados con deficiencias en la prestación del servicio, daños en equipos, llamadas de larga distancia nacional e internacional y otras reclamaciones.

Cable & Wireless concentra el 59 % de los reclamos admitidos, Telecomunicaciones Digitales el 29% y Tigo el 12 %
La ASEP responde ante las constantes quejas.

ML | La ASEP informó que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 y los contratos de concesión vigentes, las empresas de telecomunicaciones tienen la facultad de establecer los precios de sus planes y servicios comerciales. La institución indicó que “no tienen facultad legal para fijar ni aprobar los precios que cobran las empresas de telecomunicaciones”. La responsabilidad de la ASEP, de acuerdo con la normativa legal, es verificar que estas cumplan con el procedimiento establecido antes de aplicar un ajuste de precio.

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