Pugna por jubilación anticipada

Para los trabajadores, la Ley N° 45 del 16 de junio de 2017, que establece las normas de jubilaciones y pensiones especiales para el sector bananero, en la Ley Organiza de la Caja de Seguro Social fue trastocada por la Ley 462, asegura Noriel Araúz, secretario general del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Panamá (SITRABANAPAN).

“La ley 45, que es la ley de los bananeros, dice que los bananeros se jubilan a los 58 años o 18 años de trabajo continuo; con la Ley 462 la Caja de Seguro Social me evalúa como trabajador y si dice que puedo seguir laborando, me van a aumentar tres años más para que me paguen, y eso no es correcto”, sostiene Araúz.

El dirigente también planeó su preocupación por la modificación de la palabra enfermedad por incapacidad, como requisito para acceder a la pensión y la forma en que se calcularía el salario base mensual de las personas pensionadas por riesgo profesional.

“En la Ley 45 se establecía el riesgo profesional permanente, aunque el trabajador no hubiese cumplido el total de sus cuotas le daban su pensión. No es justo que se haya modificado la Ley en ese aspecto por eso solicitamos dejarla tal como estaba”.

Ante estos argumentos, las autoridades gubernamentales han planteado que los cambios necesitan ser reglamentados lo que permitiría dilucidar los puntos que mantienen la disconformidad a los trabajadores.