Pronostican lluvias esporádicas para este miércoles

Este miércoles, 24 de diciembre, en la vertiente del Caribe, durante el día predominarán condiciones ventosas, nublados con lluvias esporádicas a lo largo de la vertiente, extendiéndose hasta horas de la noche, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la mañana, gran parte de la vertiente del Pacífico con poca nubosidad a parcialmente nublado, excepto hacia Darién, la comarca Emberá Woünaan, Golfo de Panamá, Norte de Panamá Este, Panamá Este, donde se prevén nublados con lluvias esporádicas.

Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con lapsos de aguaceros aislados de corta duración en Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte, Darién, Golfo de Panamá, las comarcas Emberá Woünaan, Norte de Coclé, Sur de Veraguas, y nublados con lluvias intermitentes en la Cordillera Central, resto de la vertiente con cielo parcialmente nublado.

En tanto, en la noche los nublados con lluvias intermitentes persistirán en la Cordillera Central, Coclé Norte, Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y comarcas Emberá Woünaan. El resto del Pacífico panameño con poca nubosidad.

Temperaturas: Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 29°C y 33°C, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central donde estarán llegando de 12ºC y 24ºC.

Viento: En el Caribe Occidental, se prevé viento Oeste y Nor-noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h. Resto del Caribe panameño con viento de componente Nor-noreste con velocidad entre 30 y 40 km/h.

En el Pacífico Occidental en la mañana se registrará vientos provenientes de dirección Noroeste y Noreste y por la tarde viento del Oeste y Suroeste con velocidad entre los 10 y 25 km/h, resto del Pacífico panameño estará con viento del Norte con velocidad entre 30 y 40 km/h, posibles ráfagas mayores.

Condiciones Marítimas: En el litoral Caribe se esperan olas de 1.7 m hasta 2.2 m de altura y periodos de 8 a 9 segundos.

En el litoral Pacífico olas de 0.7 a 1.6 m de altura con periodos de 13 a 14 segundos.

Índices de Radiación UV-B: Índices con nivel de riesgo Moderado a Muy Alto (7-9 UV-B) en el país.