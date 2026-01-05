Programa Saneamiento de Panamá avanza la construcción del nuevo sistema de alcantarillado sanitario con colector del río Matasnillo

El Programa Saneamiento de Panamá (PSP), entidad adscrita al Ministerio de Salud, avanza con el proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL RÍO MATASNILLO” con trabajos en tres nuevos puntos de obra en la ciudad, que se agregan a los 19 pozos que ya se encuentran en construcción y que beneficiarán a más de 68 mil habitantes de los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo, Bella Vista y San Francisco.

Los nuevos pozos están ubicados en:

1. Pozo #18, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, en la Vía Fernández de Córdoba, a la altura del PH Plaza Córdoba.

2. Pozo #19, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en la Avenida Fernández de Córdoba, frente a Formas Universales.

3. El pozo #4A localizado, en el corregimiento de Bella Vista, en la Vía Brasil y la Avenida Ricardo Arango, Calle 60, Calle 61 y Calle 59 Este, comenzará construcción en los próximos días.

Estas obras están planificadas para ejecutarse en un periodo de 9 a 11 meses, tienen profundidades que van de 5 a 16 metros y son clave para la siguiente etapa del proyecto, que consiste en la microtunelación, es decir la construcción del túnel que será el nuevo colector.

En ese sentido, es importante que la ciudadanía conozca que, luego de la construcción de los pozos, inicia la fase de construcción del túnel y la correcta colocación de los tubos que lo forman, proceso que incluye la supervisión correspondiente. Una vez terminada la construcción del túnel, los pozos pasarán a la fase de acabados, convirtiéndose en cámaras de inspección y mantenimiento.

Posteriormente, se colocarán las tapas, cuyo rango oscila entre 4 y 6.5 metros de diámetro, lo que también incluye la tapa de alcantarillado de hierro dúctil que indicará “Sistema de Alcantarillado Sanitario de Panamá”, y finalmente se restablecerá el estado original de la calle o avenida.

Estos trabajos cuentan también con el apoyo de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así como sus respectivos Planes de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal que se ejecuta en horarios diurnos y extendidos. Dicho plan contempla, para la ciudadanía en general, los controles de seguridad en las áreas de influencia directa, por tratarse de trabajos especializados, pero siempre respetando la implementación de medidas de seguridad y manteniendo el bienestar de la comunidad, reduciendo afectaciones a residentes y transeúntes.

Es importante recordar que el túnel, que tendrá aproximadamente 8 kilómetros de longitud, recibirá las aguas residuales e industriales de la ciudad de Panamá y las conducirá a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz para su debido saneamiento, antes de ser vertidas a la bahía de Panamá.

El Programa Saneamiento de Panamá reitera su compromiso con el desarrollo de proyectos sostenibles que impacten positivamente en el ambiente y en la calidad de vida de la población panameña. La construcción del colector principal del río Matasnillo, que forma parte del Plan de Acción del Gobierno Nacional, constituye un hito para el país, ya que contribuirá al saneamiento de la ciudad de Panamá y garantizará un futuro más saludable y sostenible para las presentes y futuras generaciones.

Estado actual de la obra

Actualmente, el proyecto muestra un avance físico global del 40%. En cuanto a la infraestructura de pozos (cámaras de mantenimiento e inspección del sistema), hay 21 construcciones activas. De este total, 15 pozos ya completaron su proceso de excavación y microtunelación; otros 6 están listos para la entrada y salida de las microtuneladoras.

Progreso de las microtuneladoras Cheli y Margarita

• “Cheli” ha completado varios tramos del túnel desde la comunidad de Miraflores, en Betania, hasta Pueblo Nuevo, en la Avenida Fernández de Córdoba, a la altura del PH Plaza Vista Hermosa, específicamente en el pozo 24. Se ha iniciado un nuevo recorrido desde el pozo #4, en el corregimiento de San Francisco, específicamente en Avenida Central, Vía España, en la servidumbre pública, cerca de la Estafeta de Correos y Telégrafos de Carrasquilla (COTEL), frente a la Estación de Bomberos Comandante Darío Vallarino con dirección hacia el pozo #12 en el corregimiento de Bella Vista, en la intersección de la Vía España con la calle Enrique Arce (62 Este), a un costado del Edificio Plaza Vía España 500.

• “Margarita” finalizó la construcción de los microtúneles en los pozos 13, 14, 12, 10 y 9. Actualmente, se encuentra en nuevo recorrido desde el pozo #9, ubicado en la esquina de la Plaza The Korner, en la Vía Porras, hacia el pozo #8A, situado en la Vía Brasil y Avenida Primera Sur, a la altura de la gasolinera Terpel, diagonal a los estacionamientos de PriceSmart.

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud evidencian que el manejo inadecuado de las aguas residuales constituye uno de los principales riesgos para la salud pública y el ambiente a nivel global, al incrementar la propagación de enfermedades y la contaminación de los cuerpos de agua. En este contexto, el compromiso del Programa de Saneamiento de Panamá se alinea directamente con dichas alertas internacionales, al impulsar obras e intervenciones orientadas a garantizar la recolección, conducción y tratamiento seguro de las aguas residuales en áreas urbanas densamente pobladas.

De esta manera, el PSP contribuye de forma tangible al cumplimiento de las recomendaciones de la OMS y a los avances nacionales hacia las metas del ODS 6, reafirmando su rol como una política pública esencial para la protección de la salud de la población y la sostenibilidad ambiental.

