Presidente Mulino: Trump distingue a Panamá como un país cooperante

El mandatario José Raúl Mulino informó que su conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la recepción ofrecida la semana pasada en Nueva York, fue un “encuentro muy cordial”.

“Muy satisfecho de la relación, nos exhortamos a seguir trabajando juntos en los temas que nos ocupan”, agregó el gobernante.

Mulino expresó que: “Me sorprendió ciertamente porque no lo había tratado nunca... El presidente Trump distingue a Panamá como un país cooperante... Su agenda es complicada y, gracias a Dios, Panamá no está en ella”.