Presidente Mulino se reúne con embajadores de Panamá en Estados Unidos y la ONU

Este lunes, 5 de enero, el presidente José Raúl Mulino se reunió con los embajadores de Washington, OEA, y la ONU para evaluar la posición de Panamá frente al tema de Venezuela.

El encuentro se da previo a la reunión que sostiene hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

De acuerdo con un comunicado oficial, “en la reunión se mantiene la línea expresada por el presidente Mulino de que se respete la voluntad popular al haber escogido a Edmundo González, como presidente de Venezuela y el no reconocimiento de Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro”.

El planteamiento por parte de Panamá lo hará Eloy Alfaro, embajador ante la ONU y delegado en la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien sostuvo que se reafirmarán los principios democráticos y la autodeterminación de los pueblos.

Para mañana martes, 6 de enero, la embajadora Ana Irene Delgado, presentará su ponencia en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, donde se evaluarán los acontecimientos recientes registrados en Venezuela.