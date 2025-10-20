Presidente Mulino recibe a su homólogo de Paraguay para encuentro bilateral

Este lunes, 20 de octubre, el presidente José Raúl Mulino recibió a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña en el palacio Presidencial.

El encuentro bilateral “está orientado en fortalecer los lazos de amistad y cooperación en materia de comercio, conectividad y desarrollo sostenible entre Panamá y Paraguay, tras la adhesión como Estado Asociado del MERCOSUR”, informaron de Presidencia.

El jueves pasado, Mulino adelantó que Peña estará participando en la Asamblea Nacional hoy, en una exposición que hará sobre Mercosur e integración Latinoamericana.