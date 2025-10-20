Nacionales

Presidente Mulino recibe a su homólogo de Paraguay para encuentro bilateral

Presidente Mulino recibe a su homólogo de Paraguay para encuentro bilateral
ML | El presidente José Raúl Mulino recibió a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña.
Redacción Web
20 de octubre de 2025

Este lunes, 20 de octubre, el presidente José Raúl Mulino recibió a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña en el palacio Presidencial.

El encuentro bilateral “está orientado en fortalecer los lazos de amistad y cooperación en materia de comercio, conectividad y desarrollo sostenible entre Panamá y Paraguay, tras la adhesión como Estado Asociado del MERCOSUR”, informaron de Presidencia.

El jueves pasado, Mulino adelantó que Peña estará participando en la Asamblea Nacional hoy, en una exposición que hará sobre Mercosur e integración Latinoamericana.

Tags:
Panamá
|
Paraguay
|
mulino
|
Santiago Peña
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR