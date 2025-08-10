Presidente Mulino dirigirá la sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU

Unos 72 países se han listado para participar, mañana lunes, 11 de agosto, en la primera reunión de alto nivel convocada por Panamá en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde el tema central será la seguridad marítima internacional. Desde el 1 de agosto, Panamá asumió la Presidencia de este órgano, uno de los tres más importantes de la ONU.

La reunión será presidida por el propio mandatario panameño, José Raúl Mulino, quien coordinará el debate y expondrá sobre los retos que enfrenta la industria marítima, así como el aporte de Panamá al servicio del mundo a través de su Canal interoceánico, su destacado registro naviero y su centro logístico que incluye importantes puertos.

Además de las 15 naciones integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, China, Corea del Sur, Rusia, Francia, Grecia y Dinamarca, también se han registrado para asistir a la convocatoria: India, Chile, Brasil, México, Japón, Alemania, Ucrania, Italia, Argentina, Cuba y otros 62 países.

Durante esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, tendrán participación como expositores externos el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el secretario general de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), Valdecy Urquiza; y el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez.

El presidente Mulino estará acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino; el canciller, Javier Martinez-Acha, el ministro del Canal, José Ramón Icaza; el vicecanciller, Carlos Hoyos; el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro De Alba; y el representante permanente adjunto ante la ONU, Ricardo Moscoso.

La sesión del Consejo de Seguridad será transmitida este lunes en directo por los canales digitales de la ONU.