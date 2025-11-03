Nacionales

Potabilizadora de Pacora suspende operaciones por crecida de río

Redacción
03 de noviembre de 2025

El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN) informó que debido a las intensas lluvias registradas hoy 3 de noviembre, la planta potabilizadora de Pacora suspendió operaciones.

“El suministro de agua será restablecido una vez, el río Pacora vuelva a su caudal normal”, señaló la entidad en un mensaje en redes sociales posteado poco minutos después de las 7:00 p.m.

El IDAAN reconoció que “la crecida de los ríos afecta la producción de agua y pone en riesgo los equipos de bombeo en la toma de agua cruda debido al arrastre de sedimentos”.

Añadió que “nuestros especialistas monitorean los caudales y niveles de turbiedad”.

