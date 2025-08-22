Por tentativa de homicidio detienen a alias “Bochi”

La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a alias “Bochi”, mediante una diligencia de allanamiento en el corregimiento de Curundú, quien era requerido por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de tentativa de homicidio.

Las autoridades informaron que el hecho en investigaciones se registró el 21 de junio de 2025 en uno de los multifamiliares de Curundú, donde un hombre resultó herido con arma de fuego.

En la diligencia se decomisaron indicios que posiblemente guarden relación al caso. En tanto el sospechoso, de 18 años, fue trasladado para los trámites correspondientes.