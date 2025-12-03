Ponderan la transformación ambiental global en Panamá

Panamá volvió a ocupar un lugar crucial en la agenda ambiental global con la realización del último Nature Summit 2025, que se desarrolla en paralelo a la 23.ª reunión de la Comisión de Examen de la Aplicación de CNULD y reúne a lideres empresariales, organizaciones internacionales, científicos, y especialistas en mercados de carbono.

Este punto de encuentro brinda espacios de diálogo donde se analizan rutas para ampliar la resiliencia climática y explorar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.

Las discusiones giran en torno a modelos innovadores que están transformando la relación entre desarrollo y naturaleza. Entre ellos se incluyen la gestión regenerativa de tierras, expansión de corredores verdes, futuro marítimo sostenible y mercados de carbono.

La cita incluye paneles, conversaciones de alto nivel y espacios de intercambio donde ciencia, política, finanzas y liderazgo comunitario convergen para examinar caminos que permitan enfrentar la degradación de tierras y la sequía en diversas regiones del mundo.

En palabras del Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro: “Panamá organiza este Summitt con la mirada puesta en soluciones que unan ciencia, tecnología y participación social, y que nos permitan recuperar sus tierras, proteger su biodiversidad y movilizar recursos para respaldar una nueva economía basada en la naturaleza.”

El encuentro convocado por el Ministerio de Ambiente, Global Resilience Partners y Pro Eco Azuero, marca el cierre de un ciclo histórico en el que Panama ha sido anfitrión de encuentros preparatorios para las tres convenciones ambientales más importante: la Convención de Cambio Climático (CMNUCC), la Convención de Diversidad Biológica (CDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD).